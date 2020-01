Victor Oladipo attendait ce moment avec impatience. Il s’est blessé au genou en janvier 2019, alors qu’il venait d’exploser et de s’affirmer comme un All-Star et l’un des meilleurs arrières NBA la saison précédente. Un an et des poussières plus tard, après une longue période de rééducation, il est enfin de retour. « Dipo » a donc repris hier soir, à l’occasion du duel entre les Indiana Pacers et les Chicago Bulls. Il était évidemment rouillé. Il a fini avec 9 points et 4 passes décisives en 21 minutes, tout en se montrant maladroit (2 sur 8 aux tirs).

« Je me sens bien physiquement. J’ai fait 21 bonnes minutes, je dois juste continuer à progresser. Il faut que mon corps s’habitue à nouveau à ce niveau de basket », confie l’intéressé.

La star des Pacers a beaucoup raté mais il a planté le tir le plus important de la partie. C’est lui qui a arraché la prolongation avec un trois-points inscrit à 10 secondes de la fin du quatrième quart temps. Il a ainsi égalisé et Indiana l’a emporté en OT.

« Quand j’ai tiré, je n’ai pas pensé aux six que j’avais raté. Je me suis juste concentré sur le fait de rentrer celui-là. (…) Je reste uniquement concentré sur le moment présent. J’ai appris ça de Kobe. »

Victor Oladipo en a évidemment profité pour rendre hommage à Kobe Bryant, l’une de ses idoles. Avec son retour, Indiana peut espérer monter doucement en puissance. Les Pacers sont actuellement cinquièmes à l’Est.