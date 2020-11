Victor Wembanyama en met encore plein la vue dans le derby francilien

On continue évidemment de suivre les prestations de Victor Wembanyama. Encore une fois, on sait qu'il faut rester prudent et lucide vu l'âge (16 ans) du garçon. Mais à nouveau, il est difficile de ne pas envisager son avenir avec optimisme quand on le voit jouer comme ce week-end dans le derby francilien entre Nanterre et les Metropolitans.

Si Victor Wembanyama n'a pu éviter la défaite (73-67) de son équipe, le jeune intérieur a affiché la meilleure évaluation de son équipe et a eu un impact très important sur les 16 minutes qu'il a passées sur le terrain. Wembanyama a inscrit 6 points (1/2 au tir et 4/5 sur la ligne), pris 6 rebonds et réussi deux superbes contres en un peu plus d'un quart d'heure. En sa présence, Nanterre affiche même +3 de différentiel, alors que les joueurs de Pascal Donnadieu se sont inclinés de 6 points.

✊🏽 La perf’ : Victor Wembanyama Avec 6pts 6rbds et 2ctrs pour 12 d’évaluation en 16min, @vicw_32 a réalisé la meilleure perf’ des nanterriens dans ce #Derby face à @Metropolitans92 #WeAreJSF pic.twitter.com/gYKDOXVT2x — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 22, 2020

Au-delà des statistiques, c'est à nouveau l'impression visuelle qui est très prometteuse. Dans le maniement du ballon, l'intelligence défensive et le flair, en plus de ce gabarit exceptionnel (2,19 m), on a tout simplement jamais vu ça, en tout cas en Europe.

Victor Wembanyama, le bijou français en avance sur tout le monde

Sur Twitter, beaucoup se sont logiquement enthousiasmés sur la nouvelle apparition étincelante de celui qui est logiquement considéré comme l'un des plus gros prospects de la planète. Anciens joueurs et consultants s'accordent à dire que c'est bel et bien un phénomène sans précédent. On a hâte de continuer à suivre son évolution et ses apparitions en Jeep Elite, en attendant évidemment de passer à la vitesse supérieure dans quelques années.

Wembanyama 2m20 OK mais il pue le basket....

Toutes les choses qui ne s'apprennent pas il les a en magasin!!!

Touché de Balle , sentir le jeu....... @Nanterre92 — Stephen Brun (@StephBrun41) November 22, 2020