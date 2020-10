16 ans. 2,18 mètres. Des capacités affolantes. Victor Wembayana est encore loin de la NBA mais le jeune talent de la JSF Nanterre est déjà suivi avec attention par les scouts du monde entier. Les experts d’ESPN le décrivent comme le « meilleur prospect du monde ». De par sa taille mais aussi son agilité et son adresse. Autant d’éléments qui ont été mis en lumière lors d’un 2 vs 2 amical contre Rudy Gobert et Vincent Poirier en compagnie de son coéquipier Maxime Raynaud. L’occasion de se tester devant des joueurs de la plus grande ligue du monde et parmi les meilleurs français à son poste. Et il a fait sensation en deux actions.

Victor Wembayana fait rêver les scouts

16-year-old Victor Wembanyama playing 2-on-2 vs. Rudy Gobert and Vincent Poirier. He's 7-foot-3 with nearly an 8-foot wingspan, and he can do it all 😳 (via @Nanterre92) pic.twitter.com/32D2vePyYW — SportsCenter (@SportsCenter) October 17, 2020

Bien sûr que c’est juste une vidéo. Juste deux passages isolés d’un 2 vs 2 où personne ne se donne véritablement à fond. Mais ça suffit à faire le buzz. Surtout, ça suffit à montrer quelques qualités évidentes chez Victor Wembayana. Le potentiel est certain. Le dribble, l’adresse, la taille. Le chef de l’équipe de France U16, médaillée d’argent à l’Eurobasket 2019, a un futur très prometteur.

Ah oui, pour la petite histoire : Gobert et Poirier ont largement dominé ce 2 vs 2 par la suite. Rendons leur ce qui leur appartient tout de même.