L'officialisation prochaine de la reprise de la saison NBA va faire du bien au moral de beaucoup de monde. Malheureusement, quelques équipes restent sur le carreau et c'est aussi synonyme d'adieux douloureux pour certains. Le 11 mars dernier, lors du match entre les Atlanta Hawks et les New York Knicks disputé dans une atmosphère particulière, […]

L'officialisation prochaine de la reprise de la saison NBA va faire du bien au moral de beaucoup de monde. Malheureusement, quelques équipes restent sur le carreau et c'est aussi synonyme d'adieux douloureux pour certains. Le 11 mars dernier, lors du match entre les Atlanta Hawks et les New York Knicks disputé dans une atmosphère particulière, Vince Carter a bien disputé la dernière rencontre de sa carrière en NBA.

L'absence des Hawks à Orlando le 31 juillet prochain ne permettra pas à "Vinsanity" d'être honoré sur le terrain. Il lui faudra attendre vraisemblablement la saison 2020-2021, qui débutera sans doute en décembre, pour avoir droit à un moment particulier, mais cette fois en tenue de ville.

Trae Young, coéquipier de Vince Carter pendant deux saisons chez les Hawks, n'était pas né lorsque l'ancien de UNC a débuté en NBA sous le maillot des Toronto Raptors. Une pensée assez vertigineuse, qui témoigne de l'exploit que représente une carrière de 22 ans. Le meneur All-Star a tenu à le saluer.

"J'aurais voulu que ce jour n'arrive jamais. Jouer pendant 22 ans au plus haut niveau qui soit, c'est juste invraisemblable, mais tu l'as fait. Tous ces souvenirs et ces discussions dans le vestiaire resteront en moi à jamais. Merci !", a tweeté Young.

Vince Carter, au-delà de cette superbe longévité, c'est aussi :

8 sélections au All-Star Game

Deux présences dans des All-NBA Teams

Un titre de Rookie de l'année

16.7 points de moyenne en 1629 matches

le 6e joueur avec le plus de paniers à 3 points marqués en carrière

le 22e joueur à avoir marqué le plus de points dans l'histoire

94.5% de chances d'entrer au Hall of Fame

Un impact culturel immense auprès des fans NBA dans les années 2000

Des dunks cultes

Un joueur qui a su se réinventer pour contrer l'effet du temps et l'évolution du jeu

On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à Vince Carter, que ce soit dans un rôle de consultant ou plus près du terrain. On n'est pas trop inquiets pour lui !