Les Warriors, ça commence à sérieusement s’agiter autour du #2 pick…

A l'approche de la Draft NBA 2020, les Golden State Warriors font beaucoup parler ! Avec le #2 pick, la franchise californienne a toujours maintenu le flou sur leurs intentions. Est-ce qu'ils vont l'utiliser pour un jeune talent ou bien l'échanger ? Pour l'instant, il existe toujours une incertitude.

Car selon les informations du média The Action Network, les Warriors ont discuté d'un éventuel échange avec les Boston Celtics ! On le sait, les Celtics ont l'envie de grimper dans le Top 3 de cette cuvée. Dans le viseur de Boston, on retrouve l'intérieur James Wiseman.

Et lors des discussions entre les deux franchises, le nom du meneur des Celtics Marcus Smart a été mentionné. Finalement, les échanges entre les deux franchises ont échoué et ne devraient pas reprendre.

Les Warriors de plus en plus chauds pour trader leur deuxième choix ?

Dans le même temps, Sports Illustrated indique que les Warriors sont bien à l'écoute des offres pour ce #2 pick. Visiblement, les Dubs sont prêts à descendre dans la hiérarchie de la Draft NBA en échange d'un pick tout de même bien placé et d'un vétéran qui pourrait apporter au sein de la rotation.

Attention, il y a aussi des rumeurs concernant un intérêt des Chicago Bulls par rapport au choix de Golden State. Autant dire que ça pourrait sérieusement bouger dans les heures à venir...