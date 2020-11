Les Warriors ont un atout encore plus important que le deuxième choix de la draft

Alors que leur pick à la prochaine draft est très convoité, les Golden State Warriors accordent encore plus de valeur à un autre de leurs assets.

« Light years ahead. » Les Golden State Warriors, via leur propriétaire Joe Lacob, se vantent souvent d’être en avance sur la concurrence. En tout cas, la franchise dispose de nombreux atouts pour revenir dans la course au titre en 2021. Leur saison de transition – avec les absences prolongées des superstars Stephen Curry et Klay Thompson – leur a permis de mettre la main sur le deuxième choix de la draft.

Les Warriors de plus en plus chauds pour trader leur deuxième choix ?

Mais ce n’est pas cet atout qui pèse le plus lourd pour les dirigeants de la franchise. Comme l’explique Zach Lowe.

« Les Warriors semblent donner l’impression aux autres équipes qu’ils accordent plus de valeur au pick des Wolves la saison prochaine qu’à leur deuxième choix de cette année. »

En effet, Golden State a fait une très belle opération en récupérant le premier tour des Minnesota Timberwolves lors du transfert de D’Angelo Russell. Ce pick est protégé top-3 en l’an prochain et non protégé en 2022. Sauf que la promotion 2021 est bien meilleure sur le papier que celle qui va débarquer en NBA dans une semaine.

« Je pense que Cade Cunningham [l’un des tops prospects de 2021] serait le premier choix de la draft cette année. Jalen Green pourrait aussi potentiellement l’être. Même Zhiaire Williams… ces gars-là sont des joueurs complets. Donc c’est clair que je m’accrocherai à ce pick de 2021 c’est sûr », confie le spécialiste ESPN Mike Schmitz.

Les deux prochaines cuvées seront chargées. Si les Timberwolves manquent encore les playoffs mais ne récupèrent pas l’un des meilleurs picks de la draft, ils offriront peut-être un choix dans le top-10 aux Warriors. Ces derniers pourront là aussi l’échanger. Peut-être même contre du lourd.