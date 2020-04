Yves Pons est l'un des jeunes joueurs français les plus prometteurs depuis quelques années. Espérons qu'on le verra en NBA la saison prochaine.

Après un cursus avec Tennessee après sa formation à l'INSEP, Pons (21 ans, 1,98 m) a décidé de se présenter à la Draft NBA 2020, comme il l'a annoncé chez Envergure, le média français de référence pour le scouting et l'analyse des prospects, cette semaine.

Connu pour ses très grandes qualités athlétiques et son impact défensif, Yves Pons sort d'une saison très réussie avec les Tennessee Volunteers en NCAA (10,8 points et 2,4 contres de moyenne) et va viser, a priori, une sélection au 2e tour. Cette semaine, NBA Draftnet l'envisageait en 40e position de cette cuvée où il rejoint d'autres prétendants français comme Killian Hayes, Théo Maledon ou Killian Tillie.

Yves Pons garde la possibilité de repousser sa candidature à la Draft puisqu'il lui reste une année d'éligibilité.