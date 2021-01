Zach LaVine, son déclic pour passer un cap aux Bulls

Performant individuellement et intéressant dans son leadership cette saison, Zach LaVine a expliqué sa progression aux Chicago Bulls.

Les Chicago Bulls restent sur trois victoires consécutives après le succès obtenu face aux Charlotte Hornets (123-110). Et comme souvent depuis le début de la saison, Zach LaVine a été le grand artisan de la performance de son équipe. En plus d'être bon sur le plan individuel, l'ancien des Minnesota Timberwolves s'affirme comme un meilleur leader.

Par rapport à l'an dernier, le jeune talent de 25 ans a clairement passé un cap dans sa manière de jouer. Moins soliste et plus collectif, il affiche aussi un meilleur sens du jeu. Et devant les médias, le natif de Renton a expliqué sa transformation.

"Je crois que j'ai compris par rapport aux trois dernières années que je ne pouvais pas tout faire tout seul. Je pense que j'ai réalisé un pas dans la bonne direction lors de la dernière intersaison. Comment ? Je me suis demandé comment je pouvais aider mes coéquipiers à devenir meilleurs. Et avoir des gars en bonne santé en qui j'ai confiance, ça change tout. Je fais également mon maximum pour mieux lire le jeu. Nous parvenons à nous créer de nombreux tirs ouverts, donc tout va bien", a résumé Zach LaVine.

Avec 25 points, 9 passes décisives et 6 rebonds, Zach LaVine a encore récité un basket très propre la nuit dernière. Et ça commence à devenir une très bonne habitude...