Zion, Doncic et Porzingis : les trois hommes ont mis le feu au Texas

La nuit dernière, Zion Williamson, Luka Doncic et Kristaps Porzingis avaient la main extrêmement chaude et ont tutoyé les sommets

Il s'est passé quelque chose de rare dans le Texas cette nuit. Quelque chose d'unique même. Pour la toute première fois de l'histoire, quatre joueurs de moins de 25 ans ont planté au moins 30 points sur une seule rencontre. Les protagonistes ne sont pas inconnus au bataillon. Loin de là. On y retrouve Brandon Ingram, Zion Williamson, Luka Doncic et Kristaps Porzingis.

On va se concentrer sur les trois derniers cités même s'il ne faut rien enlever à Ingram de sa prestation dans ce feu d'artifice. Car oui, c'était feu tout flamme à Dallas. Avec un score de 143-130, difficile de ne pas se concentrer sur les diverses prestations offensives. Les trois sont d'ailleurs assez liées.

Tout d'abord, deux jeunes hommes ô combien talentueux ont claqué leur record en carrière. Deux talents générationnels comme on dit. C'est d'ailleurs seulement la deuxième de l'histoire que deux moins de 21 ans inscrivent 35 points ensemble au cours d'un seul match. Avant, il fallait remonter au duel Kevin Durant - Eric Gordon en 2009. Luka Doncic a ainsi scoré 46 pions (et 5 paniers à trois points) et son adversaire du soir, Zion, 36 unités.

"Luka a eu un coup de chaud où il en a mis 4 ou 5 qui étaient durs, contestés. Il n'y a pas schéma défensif pour contrer ça. C'est simplement un grand joueur qui met de gros tirs", explique Williamson.

Zion lui, a fait du Zion. Des points et très peu de déchets. Il a débuté par un 12/12 pour conclure sa partie à 14/15 (dont un perfect 14/14 dans la peinture). Le seul à avoir fait mieux dans ce secteur ? Hakeem Olajuwon en 1998.

"Ça en est ridicule. Je veux dire, ce qu'il fait sur le terrain est incroyable", lance Rick Carlisle.

À ces deux ovnis, il faut rajouter la gâchette lettonne Kristaps Porzingis. L'ancien des Knicks avait réglé la mire avec huit paniers primés pour 36 points au total. C'est la toute première fois qu'un duo européen score autant dans un match. De quoi attirer les louanges de leur coach.

"Ce sont deux grands joueurs offensifs qui sont uniques. Ensemble, ils ont une belle complémentarité.Ce soir, leur alchimie était phénoménale. Les ballons étaient délivrés dans le bon timing, ce qui a permis de prendre les shoots en rythme. C'était beau à voir".

Il leur reste maintenant à pouvoir évoluer le plus souvent possible ensemble pour rallier le top 8, qui n'est ce matin qu'à 1,5 match.

CQFR : Doncic déchaîné, Lakers et Jazz au top