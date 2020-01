Zion Williamson – « je ne sais même pas si je vais arriver à dormir… »

Le grand jour approche pour Zion Williamson ! Blessé au genou avant le début de la saison, le jeune talent des New Orleans Pelicans n'a pas eu encore l'opportunité de faire ses premiers pas en NBA. Logiquement couvé depuis des semaines par sa franchise, le #1 pick de la Draft NBA 2019 va enfin jouer face aux San Antonio Spurs la nuit prochaine. Logiquement impatient de faire ses premiers pas dans la Ligue, le jeune homme de 19 ans n'a pas caché son envie de bien faire.

"Franchement, je ne sais même pas si je vais arriver à dormir... Je vais être trop impatient en pensant à mon premier match en NBA. Mon premier match dans cette Ligue approche, je suis dans le business désormais. A des moments, j'étais frustré et j'ai eu envie de frapper dans un mur ou une chaise. Je n'étais même pas capable de bouger de la façon dont je voulais, je ne pouvais effectuer aucun mouvement. C'était difficile. Surtout car j'ai 19 ans et je n'avais même pas encore joué mon premier match en NBA. Cette période a été difficile, mais je me suis battu pour dépasser ça. Maintenant, je veux juste rejoindre mes coéquipiers sur le parquet et m'amuser", a ainsi confié Zion Williamson devant les médias.

Bien évidemment très attendu pour ses débuts, Zion Williamson va tenter de rattraper le temps perdu !