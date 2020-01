Zion Williamson, ses débuts en NBA programmés le 22 janvier !

Après des rumeurs concernant les premiers pas attendus de Zion Williamson en NBA, la nouvelle a été officialisée : le jeune homme doit, si tout évolue dans le bon sens, disputer son premier match le 22 janvier prochain face aux San Antonio Spurs. Présent devant les médias, le vice-président des Pelicans David Griffin a réalisé cette annonce et s'est félicité de la gestion de la blessure du jeune talent, touché au genou avant le début de la saison.

"Le processus suivi a été vraiment très bon. Nous avons beaucoup appris de lui et nous arrivons au moment où nous pensons qu'il est prêt. Et lui aussi se sent prêt. Nous sommes dans la bonne direction. Une saison blanche n'a jamais représenté une option. La nature de sa blessure n'était pas aussi grave que ça. Dès le début, Zion savait qu'il allait être en mesure de jouer cette saison, et surtout il voulait jouer. Et il vous a déjà dit qu'il n'était pas très heureux de ne pas avoir pu encore jouer. Donc cette question (d'une saison blanche) ne s'est jamais posée. Hier, il a vraiment bien bossé, mieux par rapport à ce que j'avais vu en préparation. Nous le sentons plus fort, comme une meilleure version de lui-même. Une version en bonne santé. Mais le timing a toujours été difficile", a commenté David Griffin.

Freiné par les Pelicans, Zion Williamson va enfin faire ses débuts en NBA dans quelques jours. Et désormais, il va devoir se montrer à la hauteur des attentes...