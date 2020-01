On va enfin voir Zion Williamson jouer au basket en NBA ! Selon Mitch Lawrence de Sirius XM, le n°1 de la Draft 2019 va faire sa première apparition en match officiel avec les New Orleans Pelicans jeudi. Absent depuis son opération au genou durant la pré-saison, le phénomène passé entre les mains expertes de Coach K à Duke est bon pour le service. On se doutait que son retour était imminent, puisqu'il avait repris l'entraînement collectif et claquait des dunks magnifiques sans effort lors des échauffements des Pelicans.

On ne sait pas encore si Zion Williamson sortira du banc ou intégrera directement le cinq d'Alvin Gentry, mais tout le monde dans la ligue a hâte de voir ce que donnera le prodige. Les Pelicans n'ont pas encore renoncé aux playoffs et si le garçon est rapidement au niveau que l'on peut attendre de lui, l'espoir prendra encore un peu de consistance.

Le premier match de Zion Williamson en NBA, si l'information venait à être confirmée par New Orleans, sera contre le Utah Jazz jeudi.

