Zion Williamson benché, les Pelicans expliquent pourquoi

Zion Williamson n'a pu jouer que 15 minutes contre Utah et a manqué la fin d'un match qui s'est joué dans les dernières secondes. Frustrant.

Zion Williamson a semblé plutôt en jambes cette nuit, pour la reprise de la saison NBA. Avec 13 points à 6/8 et quelques séquences pour rappeler le bulldozer qu'il est, l'intérieur des New Orleans Pelicans a plutôt rassuré sur son état physique, lui qui avait dû quitter la bulle pour une urgence personnelle et vient à peine de la réintégrer. Sur le (trop) peu que l'on a vu de lui en tout cas.

Zion n'est apparu que 15 minutes sur le parquet, pour le premier match officiel disputé à Disney World Resort contre le Utah Jazz.

On suppose quand même qu'Alvin Gentry était assez frustré de ne pas pouvoir disposer de sa pépite dans le money time, alors que le match s'est joué sur le fil... Sorti du terrain à 7 minutes de la fin et contraint de regarder le thriller se dénouer dans les ultimes secondes sur deux lancers de Rudy Gobert, Zion Williamson s'est montré compréhensif, même si certains pensent que Gentry n'aurait pas dû le mettre dans le cinq et le préserver en cas de fin de match serrée.

"Ce n'est pas qu'une question de condition physique. Il faut aussi que je puisse retrouver le rythme. C'est la NBA. Il y a les meilleurs joueurs du monde ici et on a envie de se sentir bien pour les affronter. Je ne veux pas pénaliser mon équipe plus que je ne l'aide", a expliqué Zion à ESPN.

Gentry n'a lui pas semblé forcément ravi de cette limitation contrainte et forcée.

"Bien sûr, on aurait aimé qu'il puisse jouer avec nous dans les dernières minutes. Mais on a utilisé les minutes qui nous ont été données, c'est comme ça. Les médecins nous ont dit qu'il fallait faire ça et c'est tout. Maintenant, on passe à la suite".

La suite, c'est un sans faute quasi obligatoire sur les 7 matches qui restent à jouer aux Pelicans. On peut supposer que d'ici à la prochaine rencontre, dans la nuit de samedi à dimanche contre les Los Angeles Clippers, Zion Williamson aura vu les restrictions autour de son cas revues à la baisse.