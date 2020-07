Pour des raisons familiales, Zion Williamson a été contraint de quitter la bulle à Disney. Au total, le prodige des New Orleans Pelicans aura manqué 13 jours d'entraînement puisque son retour est prévu pour mercredi. Et forcément, après cette période d'inactivité, il y a de gros doutes concernant sa présence pour la reprise de la saison. Pour rappel, la NBA avait décidé de mettre en avant le phénomène de 19 ans en programmant le premier match des Pelicans, contre le Utah Jazz, dès le 30 juillet (le tout premier match officiel). Sans surprise, Williamson, toujours très protégé à New Orleans, pourrait être absent selon son état de forme.

"Dans tous les cas, un joueur de notre effectif qui a passé 13 jours sans vraiment s'entraîner physiquement, il est évident que sa participation au prochain match doit faire l'objet d'une réflexion.

Et c'est encore plus vrai sur un joueur qui génère autant d'attentes que lui. Donc nous allons voir où il en est avant de prendre une décision", a confié David Griffin pour ESPN.

Zion Williamson a « tout recommencé à zéro » avec l’interruption de la saison

Une situation complexe pour les Pelicans. Actuellement 10ème à l'Ouest, New Orleans n'a pas vraiment le droit à l'erreur dans la course aux Playoffs. Et sans Zion Williamson, cette équipe se présenterait sans l'un de ses atouts majeurs. Surtout, cette fin de saison régulière ne compte que 8 matches... Donc même en rater un seul peut sérieusement diminuer les chances des Pelicans dans l'hypothèse d'une défaite. Mais depuis le début de la saison, New Orleans a toujours privilégié le long terme avec l'ancien de Duke. Cette fois-ci également ?