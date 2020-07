Zion Williamson de retour dans la bulle à Orlando !

Voici une excellente nouvelle pour les New Orleans Pelicans ! A la mi-juin, l'intérieur Zion Williamson avait été contraint de quitter la bulle pour des raisons personnelles. Et il n'y avait aucune date communiquée pour un éventuel retour du prodige. La situation était floue et on commençait à se demander s'il allait être présent pour la reprise de la NBA (30 juillet). Finalement, on connait la réponse à cette question : oui ! En effet, dans un communiqué officiel ce samedi, les Pelicans ont annoncé le retour de Williamson à Disney. Testé tous les jours pour le Covid-19, le jeune homme de 20 ans a toujours été négatif.

« Zion Williamson va vraiment choquer les gens » selon un membre des Pelicans

Désormais, Williamson va suivre le protocole sanitaire de la NBA. Ainsi, le talent des Pelicans va se retrouver en quarantaine dans sa chambre d'hôtel. Normalement, selon les règles en place, il va devoir patienter les 4 prochains jours avant de retrouver ses coéquipiers. Au niveau de sa préparation, l'ancien de Duke a cependant pris du retard. Et il se dit que New Orleans hésite d'ailleurs à l'utiliser pour leur premier match officiel contre le Utah Jazz. Pourtant, les Pelicans n'ont pas de temps à perdre dans la course aux Playoffs à l'Ouest. Mis en avant par la NBA pour cette reprise, Zion Williamson va-t-il pouvoir mener son équipe en Playoffs ?