Pour protéger Zion Williamson sur le plan physique, les New Orleans Pelicans veulent lui faire changer sa manière de marcher et de courir.

Les New Orleans Pelicans se montrent logiquement patients avec Zion Williamson. Touché au genou avant le début de la saison, le #1 pick de la Draft NBA 2019 doit encore patienter avant de faire ses premiers pas dans la Ligue. De retour sur les parquets pour participer à quelques entraînements, le jeune talent se trouve sur la bonne voie. Mais au passage, les Pelicans veulent profiter de cette période pour le renforcer sur le plan physique. En raison de sa puissance et sa corpulence, le gamin de 19 ans entraîne une pression importante sur ses genoux. Pour lui éviter des soucis dans le futur, le staff de New Orleans tente ainsi de changer la façon de marcher et de courir de Williamson selon ESPN.

A un tel niveau, le moindre détail compte. Effectivement, en étant plus prudent dans sa façon de se déplacer, l'ancien joueur de Duke pourrait soulager ses articulations. Surtout à terme, il pourrait ainsi se renforcer musculairement et ne plus avoir le moindre souci. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Pendant la majorité de sa vie, Zion Williamson s'est déplacé d'une certaine façon et il sera compliqué de changer ses habitudes. Mais New Orleans dispose d'une vision sur le long terme avec lui.