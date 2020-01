Zion Williamson, que peut-on attendre pour ses débuts ?

"Franchement, je ne sais même pas si je vais arriver à dormir... Je vais être trop impatient en pensant à mon premier match en NBA. (...) Cette période a été difficile, mais je me suis battu pour dépasser ça. Maintenant, je veux juste rejoindre mes coéquipiers sur le parquet et m'amuser." Zion Williamson trépigne d'impatience avant ses débuts en NBA. Et nous aussi ! Victime d'un problème au genou durant la préparation, le jeune talent des New Orleans Pelicans a été obligé de ronger son frein jusqu'à maintenant. Mais le #1 pick de la Draft NBA 2019 va donc faire ses premiers pas en NBA la nuit prochaine contre les San Antonio Spurs.

Bien évidemment, tous les regards seront tournés vers lui. Va-t-il être capable de supporter une telle pression ? Son niveau de jeu sera-t-il immédiatement élevé ? A l'inverse, va-t-il avoir du mal à se mettre en action ? Les Pelicans vont-ils l'emporter avec lui sur le parquet ? Après avoir raté les 44 premiers matches de la saison, Williamson se doit de frapper fort pour marquer les esprits. Mais aussi pour rattraper le temps perdu.

Zion Williamson totalement prêt ?

On le sait, les Pelicans n'ont pris aucun risque avec lui. Il a été couvé de A à Z durant tout le processus. Est-ce qu'il aurait pu faire son retour sur les parquets avant ? Très probablement. Mais New Orleans dispose d'une vision sur le long terme avec lui. Du coup, le staff de la franchise voulait le voir totalement prêt. Cet élément nous laisse penser qu'il va déjà être à un haut niveau physiquement. Bien évidemment, il y a une différence entre le rythme d'un entraînement et d'un match NBA. Il y a un vrai risque qu'il soit un peu rouillé. Mais athlétiquement, Williamson reste un monstre de la nature. Du coup, dans une forme simplement "correcte" pour un athlète de haut niveau, il sera probablement déjà en mesure de faire des dégâts. Comme il l'avait fait lors de la préparation.

"A l'entraînement, il a fait le meilleur travail que je l’ai vu faire jusqu’à présent, c’était meilleur qu’en pré-saison. Nous avons le sentiment qu’il sera une version plus forte, meilleure de lui-même. Et en meilleure santé", avait assuré le dirigeant David Griffin.

Et justement, lors de la pré-saison, Zion avait eu un test face aux Spurs. Sa copie ? Un joli double-double : 22 points et 10 rebonds. Est-ce qu'il fera aussi bien la nuit prochaine ? Peut-être pas, mais il a effectivement les qualités pour faire souffrir des Texans un peu tendres face à un joueur de ce profil. Si son physique est à la hauteur des annonces, le rookie dispose réellement des armes pour faire très mal.

Le contexte peut jouer dans les deux sens...

Mais encore une fois, ce match sera particulier pour lui. Le jeune homme a d'ailleurs avoué devant les médias qu'il était impatient, mais aussi anxieux. Avec l'adrénaline, tout peut se produire. Il peut se sentir sur un nuage tout au long de la partie ou surestimer ses forces et connaître rapidement un match difficile. Surtout que le contexte sera bouillant ! Tout le monde veut voir le phénomène en action. Ce match sera télévisé à l'échelle nationale et la salle va être à guichets fermés. L'ambiance promet d'être chaude avec une foule prête à réagir au moindre mouvement de Williamson. Un contre ou un dunk vont déclencher l'hystérie. Et il devra contrôler ses émotions face à ça. Pour son premier match en NBA.

Est-ce qu'il va être transcendé ou paralysé par cette atmosphère ? Avec son passif à Duke, on penche pour la première option. Mais la NBA reste un autre monde et on ne peut jamais savoir. En tout cas, Zion Williamson va enfin lancer son aventure dans cette grande Ligue. Et l'agitation autour de lui prouve bien que ce garçon est attendu comme un véritable phénomène. Avec son style de jeu, qui se repose sur ses qualités physiques, on pense qu'il va falloir être patient avec lui. Mais avec l'envie de bien faire sur son premier match, on se méfie tout de même de sa performance. Avec une belle prestation, le gamin de 19 ans pourrait rapidement mettre tout le monde d'accord à son sujet...