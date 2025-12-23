AJ Dybantsa, le favori pour le 1st pick 2026, claque un triple-double historique

Avec le probable forfait jusqu'à la fin de la saison de Darryn Peterson de Kansas, AJ Dybantsa se retrouve en bonne position pour montrer qu'il mérite d'être le 1st pick de la Draft NBA 2025. Le joueur de BYU a marqué les esprits cette semaine, en claquant le premier triple-double de sa carrière face à Eastern Washington avec 33 points, 10 passes et 10 rebonds.

Il est devenu, du coup, le plus jeune joueur de l'histoire de la NCAA à réussir un triple-double avec au moins 30 points. Pour le moment, tout s'aligne pour Dybantsa, dont les performances sont impressionnantes et prometteuses.

AJ Dybantsa Triple Double tonight vs E Washington.. 33 PTS (11-13 FG, 2-3 3PT, 9-11 FTs)

10 AST

10 REBS

2 STLS He had 21 at Halftime with 4 Rebs and 4 Ast

The game is just easy to him.. pic.twitter.com/WkYJIswNEf — Frankie Vision (@Frankie_Vision) December 23, 2025

s