Contrairement à ses équipiers, Alex Caruso a déjà remporté un titre. Enfin, pour certains, ce n’est pas véritablement un titre NBA tant les conditions étaient particulières. On s’en souvient tous, à cause du Covid, c’est dans la fameuse bulle que les playoffs s’étaient joués en 2020. Et que les Los Angeles Lakers avaient été cherché un trophée parfois remis en cause.

Après la victoire de son Oklahoma City Thunder, Alex Caruso s’est donc logiquement amusé des « critiques » portées sur le titre NBA 2020 :

« Ouais, maintenant j’en ai un vrai, personne ne peut rien dire. »

Il a ensuite livré son avis sur la vraie différence entre ses deux titres. Et pas de troll ce coup-ci, mais une réflexion intéressante sur ce qui rend cette équipe du Thunder un peu particulière. Et en tout cas très différente des Lakers 2020 et de beaucoup de champions NBA de l’histoire :

« Je pense que juste à cause de la manière dont l’équipe est construite maintenant par rapport à mon équipe de 2020, c’était plus dur avec celle-ci à cause de l’expérience. Tout le monde dit qu’il faut de l’expérience pour gagner un titre.

La meilleure équipe peut gagner, peu importe ce qui se passe, si vous exécutez bien et faites ce que vous avez à faire pour gagner. Je pense que cette équipe a grandi au cours des playoffs et a appris au fur et à mesure, là où la plupart des équipes apprennent d’abord à travers les défaites. Et je pense que cette équipe a appris à travers les victoires. C’est une capacité unique d’être capable de faire cela pour des jeunes de 21 à 27 ans. »

Alex Caruso, all smiles, comparing this Thunder championship to the Lakers’ bubble one: “Yeah, now I got a real one — now no one can say anything,” pic.twitter.com/7UqYub4SDQ — Derek Parker (@DParkOK) June 23, 2025

Alex Caruso a raison, OKC, en plus d’être un magnifique champion, est une équipe à part.

OKC, l’une des équipes les plus victorieuses de l’histoire 🏆