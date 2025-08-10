Allez vous regarder l’eurobasket ?

La question, adressée à des fans de basket, peut paraître saugrenue. J'en conviens. Pourtant après l'excitation née de la présélection, il faudra bien s'y résoudre, l'eurobasket se jouera sans Moussa Diabate.

Jean-Pierre Foucault, lui-même, est interloqué par cette ultime bafouille de Freddy Fauthoux qui n'a pas daigné prendre en compte l'avis du public pour établir sa sélection.

J'ai, à titre personnel, encore du mal à réaliser, qu'un euro sans Moussa Diabate veut dire un cqfr sans point Moussa Diabate. À moins que Shaï ne nous sorte un point totalement inattendu de derrière les fagots, un mois sans point Moussa Diabate, ce sera difficile à vivre pour le suiveur lambda que je suis et, probablement, ressentez vous la même chose.

Alors je vous le demande sans détour, cela vaut-il le coup de regarder l'eurobasket en l'absence de Moussa Diabate ?