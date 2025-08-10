Allez vous regarder l’eurobasket ?

La question, adressée à des fans de basket, peut paraître saugrenue. J'en conviens. Pourtant après l'excitation née de la présélection, il faudra bien s'y résoudre, l'eurobasket se jouera sans Moussa Diabate.

Jean-Pierre Foucault, lui-même, est interloqué par cette ultime bafouille de Freddy Fauthoux qui n'a pas daigné prendre en compte l'avis du public pour établir sa sélection.

J'ai, à titre personnel, encore du mal à réaliser, qu'un euro sans Moussa Diabate veut dire un cqfr sans point Moussa Diabate. À moins que Shaï ne nous sorte un point totalement inattendu de derrière les fagots, un mois sans point Moussa Diabate, ce sera difficile à vivre pour le suiveur lambda que je suis et, probablement, ressentez vous la même chose.

Alors je vous le demande sans détour, cela vaut-il le coup de regarder l'eurobasket en l'absence de Moussa Diabate ?

drusdy
Dommage qu'il prenne pas Moussa même si Vincent Poirier est indéboulonnable comme probable vice capitaine malgré son niveau de jeu suspect sur cette prépa et Mam Jaiteh qui est le seul à avoir un vrai jeu poste bas.
Je suis sur que Alex Sarr aurait pu jouer ailier fort sur certaines séquences avec Moussa Diabate en aspirateur à rebond mais bon c'est l'EDF on manque d'ambition encore une fois.
