Andrew Nembhard, l’autre héros à ne pas oublier 🙌

Avec son tir pour la victoire, Tyrese Haliburton attire logiquement la lumière. Et c'est mérité, le meneur des Indiana Pacers démontre une capacité presque irréelle à marquer pour la victoire. Mais dans ce succès contre l'Oklahoma City Thunder (111-110) au Game 1 des Finales NBA, il ne faut pas oublier le rôle immense joué par Andrew Nembhard.

Lors du tour précédent contre les New York Knicks (4-2), je l'ai déjà trouvé déterminant. Au fil de la série, le Canadien a su s'adapter à Jalen Brunson pour vraiment le gêner. Et je ne sais pas s'il va pouvoir faire subir le même sort à Shai Gilgeous-Alexander sur l'ensemble des Finales, mais il l'a aussi perturbé.

Bon, le MVP de la saison régulière a inscrit 38 points. A 14/30 aux tirs. Opposé à plusieurs défenseurs sur cette soirée, SGA a été plus "limité" par Nembhard. A l'image de cette action décisive : le joueur des Pacers a très bien géré son duel contre son compatriote et l'a forcé à prendre un tir difficile - raté - à 12 secondes de la fin.

"J'ai toute confiance en lui. C'est notre gars. Il a été d'ailleurs notre gars toute l'année. S'il n'y avait pas la règle des 65 matches, il serait dans une équipe All-Defensive, tout simplement. C'est en lui que nous avons le plus confiance (sur le plan défensif, ndlr).

Shai est le plus dur à défendre en un-contre-un en NBA. On ne peut pas mettre en place une défense face à lui avec la certitude qu'elle va fonctionner à chaque fois. Donc, dans ces situations, on a confiance en Drew.

Nous l'aidons autant que possible, mais c'est lui qui fait le plus gros du travail. C'est ce qu'il fait depuis des années. C'est sa carte de visite dans cette ligue. Et c'est un défenseur d'élite", a ainsi salué Haliburton face aux médias.

Le plus fort ? Il n'a pas été seulement déterminant en défense dans le money-time. Sur le 4ème quart-temps, Andrew Nembhard a également marqué 8 de ses 14 points. Dont un panier à trois points très important à moins de 2 minutes de la fin. Puis il a aussi pris ses responsabilités en distribuant le jeu, notamment sur un tir primé de Pascal Siakam.

Franchement, il me bluffe de plus en plus sur ces Playoffs. Un soldat précieux d'un candidat au titre NBA.