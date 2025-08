Bam Adebayo et son fameux été agité du Heat

Après l'élimination du Miami Heat dès le premier tour des Playoffs, Bam Adebayo avait annoncé de nombreux changements cet été. Sur cette intersaison, les Floridiens ont effectivement réalisé plusieurs mouvements.

Simone Fontecchio, Kasparas Jakucionis et Norman Powell ont rejoint l'effectif. Mais le Heat a tout de même perdu Kyle Anderson, Alec Burks, Kevin Love et Duncan Robinson. Sur le papier, l'ajout de Powell représente tout de même un coup intéressant. Et de son côté, Adebayo se montre satisfait d'un "changement de dynamique".

"C'est un très bon coup de fouet pour notre équipe, il y a désormais une dynamique différente. Je pense que Norman fait partie de ces joueurs sous-estimés. Mais comme vous l'avez vu cette année, il a vraiment démontré qu'il pouvait être un joueur de calibre All-Star.

Vous avez vu ce qu'il a accompli et vu son évolution dans cette ligue. Et c'est évident, il est prêt à relever ce défi, à Miami. Je suis donc heureux de l'accueillir parmi nous", a apprécié Bam Adebayo pour le Miami Herald.

Je trouve aussi l'ajout de Powell intéressant. Mais est-il suffisant pour permettre à Miami de passer un gros cap ? L'Est reste ouvert et le Heat peut aussi compter sur un excellent coach, Erik Spoelstra. Mais un mouvement plus important me semblait nécessaire pour réellement jouer les premiers rôles dans cette conférence.