Bogdan Bogdanovic blessé, attention au coup dur pour la Serbie 🤕

Jusqu'à maintenant, la Serbie s'impose comme le candidat numéro 1 à la victoire finale sur cet Eurobasket 2025. Mais lors de la victoire obtenue face au Portugal (69-80) vendredi, les Serbes ont perdu Bogdan Bogdanovic.

Victime d'une douleur aux ischios, l'arrière des Los Angeles Clippers a dû quitter le terrain avant la fin de première période. Et il n'a pas été en mesure de revenir sur les parquets. Sans lui (7 points et 5 rebonds en 14 minutes), le visage de la Serbie n'a pas été le même.

Nikola Jokic a dominé, mais le collectif n'a pas franchement suivi. Et si son absence se prolonge sur la suite du tournoi, je me demande si les Serbes vont garder le statut de favoris. A mes yeux, un éventuel forfait de Bogdanovic pourrait réellement changer la donne. Notamment par rapport à l'Allemagne.

"Nous ne savons pas. Il faudra attendra les premiers retours du staff médical", a d'ailleurs commenté le sélectionneur serbe Svetislav Pešić concernant le joueur de 33 ans.

L'avantage pour la Serbie ? Elle peut bien évidemment faire sans Bogdan Bogdanovic pour finir cette phase de groupes - malgré un choc face à la Turquie à venir -. Mais les 8es de finale sont seulement dans 7 jours...