Carter Bryant, le rookie des Spurs est un chanteur sans complexe

Carter Bryant, le rookie des San Antonio Spurs, devrait avoir son mot à dire dans la rotation de Mitch Johnson cette saison. En tout cas, les Texans ont recruté un jeune ailier plein de confiance, capable de prendre le micro et de chanter sans retenue devant ses coéquipiers et du public. La preuve avec cette prise de micro sur "Let me love you" de Mario, en duo avec Keldon Johnson ! Au niveau de la justesse, il y a du taf, mais l'énergie est là. On n'est pas encore au niveau de Victor Oladipo, le meilleur crooner chez les joueurs NBA contemporains, mais avec les années, qui sait ?

shoutout to Carter Bryant man 😭 pic.twitter.com/M4XD75fAOu — Bala (@BalaPattySZN) October 5, 2025