Ce que l’on sait déjà du 1er tour des playoffs

EST

Cleveland Cavaliers (1) vs l'équipe qualifiée en deuxième au play-in entre Orlando Magic, Atlanta Hawks, Chicago Bulls et Miami Heat

Boston Celtics (2) vs le vainqueur du match entre Orlando Magic et Atlanta Hawks

New York Knicks (3) vs Detroit Pistons (6)

Indiana Pacers (4) vs Milwaukee Bucks (5)

OUEST

Oklahoma City Thunder (1) vs l'équipe qualifiée en deuxième au play-in

Houston Rockets (2) vs le vainqueur du match entre Memphis et l'équipe qui finira hors du top 6 entre Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors et Minnesota Timberwolves.

Los Angeles Lakers (3) vs Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors ou Minnesota Timberwolves

L'équipe classée (4) vs l'équipe classée (5) entre les Denver Nuggets, Los Angeles Clippers, Golden State Warriors et Minnesota Timberwolves