Chet Holmgren, quel impact défensif ! 😨

Quand un joueur revient d'une longue absence, je n'ai pas vraiment de grandes attentes. Après une indisponibilité importante, un temps d'adaptation est logique et nécessaire pour retrouver des sensations. Je m'attendais donc à voir un Chet Holmgren en difficulté pour son grand retour sur les parquets la nuit dernière. Et sans que ce soit un problème.

Et oui, l'intérieur était un peu rouillé sur le plan offensif. Lors de la victoire face aux Toronto Raptors (121-109), il a compilé 4 points et à 2/5 aux tirs. Sauf que sa performance, en 22 minutes, ne se résume pas à sa copie offensive. Et défensivement, il a déjà été très important pour le Thunder.

Malgré un temps de jeu limité, Holmgren a enregistré 5 rebonds, 2 interceptions et surtout 4 contres ! Face à lui, les Raptors n'ont jamais trouvé la solution. C'est simple, les joueurs de Toronto ont tourné à 1/8 aux tirs dans la peinture quand il était le défenseur. Vraiment impressionnant pour un premier match.

"Je n'ai pas besoin que ce soit le show Chet Holmgren. C'est le Thunder avant tout. Peu importe que j'ai été blessé ou non, c'est toujours comme ça. Je vais sur le terrain et je tente d'aider l'équipe à gagner, peu importe la manière. Je ne m'attends pas à devenir une attraction, en dehors de notre objectif : gagner tous les soirs", a résumé le jeune talent.

Et en plus, il est mature. Difficile de ne pas être sous son charme !