Donovan Mitchell, un discours de leader dans la défaite 👏

J'ai toujours apprécié Donovan Mitchell. Sans qu'il soit une superstar NBA, je le considère capable comme un leader capable de porter son équipe pendant 1 ou 2 tours en Playoffs. Et même dans la défaite, j'ai apprécié son discours.

Après une saison régulière XXL, les Cleveland Cavaliers ont "déçu" en PO. Ils ont perdu dès le deuxième tour à l'Est face aux Indiana Pacers (1-4). Un échec à relativiser en raison des blessures connues par plusieurs joueurs majeurs.

Mais de son côté, Mitchell a refusé d'utiliser la moindre excuse. Au contraire, il veut se servir de cette désillusion pour revenir encore plus fort.

"Je n'arrivais pas à y croire. Je ne voulais pas y croire. Et je ne veux toujours pas y croire. C'est dur, on n'a pas fait le nécessaire. On a fait 0-3 à la maison, on a laissé la ville tomber. (...) Il y a eu beaucoup de points positifs. Mais nous n'avons pas su en tirer parti.

Maintenant, nous devons utiliser cette motivation. Tout le monde va nous enterrer. Gagner n'est pas facile. Certaines choses doivent bien se goupiller. Il faut bien jouer, saisir les opportunités... Nous avons une vraie fenêtre avec ce groupe, je crois en tout le monde ici, nous croyons les uns dans les autres.

C'est ce qui craint, nous sommes une bonne équipe. Pendant cinq matches, nous n'avons pas montré ce dont nous étions capables. Et au final, c'est sur cela que nous sommes jugés", a commenté Donovan Mitchell en conférence de presse.

Et effectivement, les Cavs ont un groupe très jeune et ont de belles années à venir. En tout cas, avec Donovan Mitchell, ils peuvent se reposer sur un vrai leader.