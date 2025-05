Donovan Mitchell, encore du respect sur son nom 👏

Les Cleveland Cavaliers sont toujours dans le coup. Après deux défaites à la maison, Donovan Mitchell et ses partenaires ont remporté le Game 3 sur le parquet des Indiana Pacers (126-104) pour rester en vie dans cette série (1-2).

Et même si je sais que son craquage, en fin de Game 2, a contribué à la défaite des siens, je voudrais revenir sur le niveau de Mitchell. Dans une équipe diminuée par les blessures, il se montre admirable dans son leadership.

Sur le plan sportif, voici un rapide retour sur ses copies face aux Pacers :

- 33 points, 5 rebonds et 4 passes décisives ;

- 48 points, 9 passes décisives, 5 rebonds et 4 interceptions ;

- 43 points, 9 rebonds et 5 passes décisives.

C'est fort. Jusqu'à maintenant, il avait été cependant maladroit à trois points (2/18). Mais sur ce Game 3, il a été un peu plus adroit à longue distance (5/13). Et j'ai vraiment apprécié de le voir prendre, encore une fois, le jeu à son compte.

"Je l'ai trouvé magistral. Je n'utilise pas ce mot souvent. Il a été magistral dans la façon dont il a contrôlé le jeu - en faisant des passes, en prenant la bonne décision, en défendant. Pour moi, il s'agit probablement de la meilleure performance de l'année", a même admiré son coach Kenny Atkinson.

Par le passé, notamment sur sa fin au Utah Jazz, j'ai parfois eu l'impression qu'il n'était pas respectait à sa juste valeur. Et je suis content de le voir à ce niveau. Ce n'est peut-être pas un joueur capable de te mener jusqu'au titre NBA, mais Donovan Mitchell reste impactant à un haut niveau en Playoffs.