Donovan Mitchell, une performance héroïque… avant de craquer 😬

J'ai toujours apprécié Donovan Mitchell. Même si je suis d'accord pour dire qu'il a des limites pour mener une équipe vers le titre NBA, je l'ai parfois trouvé "sous-coté" ces dernières années. Certains ont parfois eu tendance à oublier qu'il était un joueur extrêmement fiable, un leader pour une équipe capable de passer un ou deux tours en Playoffs.

En l'absence de Darius Garland, Evan Mobley et De’Andre Hunter, l'ex-talent du Utah Jazz a été géant sur le Game 2 face aux Indiana Pacers (119-120). 48 points (à 15/30 aux tirs), 9 passes décisives, 5 rebonds. Et un différentiel de +13 malgré la défaite. Un match héroïque.

Sauf que dans la dernière ligne droite de cette partie, il a été aussi responsable de ce revers. Probablement émoussé sur le plan physique, Mitchell a perdu le fil dans le money-time. Deux contres subis, deux lancers ratés (pour quatre réussis), deux fautes, dont une offensive en rendant le ballon aux Pacers.

Puis il y a aussi sa passivité sur le rebond offensif déterminant de Tyrese Haliburton...

"Comment se remettre mentalement de ça ? On n'a pas le choix. On peut rester sur ce match perdu et rentrer à la maison dans 4 ou 5 jours. Ou on peut passer à autre chose, garder les bonnes choses de notre match et construire à partir de ça. Je n'ai aucun doute sur le fait que les gars dans le vestiaire seront prêts vendredi.

Le rebond ? J'aurais dû l'avoir. J'aurais dû... J'étais juste là. Donc, c'est ma responsabilité. J'aurais dû prendre le ballon", a soufflé Donovan Mitchell face à la presse.

Un second revers dans cette série qui place Cleveland dans une situation très inconfortable. Surtout avec deux matches à Indiana. Et même si son money-time a été loupé, Donovan Mitchell a été, encore une fois, un leader exemplaire.