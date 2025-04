Victor Wembanyama aurait dû remporter le trophée de meilleur défenseur de l'année sur cette saison 2024-2025. Mais son problème de santé l'a écarté de la course en février dernier. A cette époque, Draymond Green a profité d'une course incertaine pour s'inviter lui-même dans la discussion.

Et attention, la candidature de l'intérieur des Golden State Warriors n'était pas si incongrue. Au fil de cet exercice, il a retrouvé de l'impact défensif. Il a su choisir certains grands rendez-vous pour briller et marquer les esprits.

Mais son lobbying a été franchement insupportable. Grâce à sa présence dans les médias, Green a poussé, encore et encore, pour s'offrir un nouveau DPOY. Et je suis plutôt heureux de le voir 3ème au classement final, derrière Evan Mobley et Dyson Daniels.

Car sur le plan strictement sportif, il ne méritait pas d'être le numéro 1. J'avais la crainte de le voir choisi seulement à cause de sa campagne médiatique. D'ailleurs ce n'est pas un hasard s'il était devenu petit à petit le favori des bookmakers grâce à ses nombreuses déclarations...

Je trouve cela positif : les journalistes ont été peu influencés par tout son cirque. Draymond Green a terminé relativement loin de Mobley (154 points contre 285) et c'est rassurant sur la crédibilité des trophées.