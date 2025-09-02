Envoyez-nous vos questions pour le CQFR du samedi ! 🤓

Si vous êtes des habitués de la chaîne Youtube Reverse/BasketSession, vous savez que chaque samedi nous vous proposons un CQFR un peu particulier : le Ce à Quoi Il Fallait Répondre, dans lequel nous répondons à quelques unes des très nombreuses questions que vous nous envoyez par mail, à l'adresse cqfr.reverse@gmail.com.

L'adresse va continuer d'être active et vous pourrez toujours nous y envoyer vos questions, mais on va ajouter un autre moyen pour vous de nous contacter. Chaque semaine, une session comme celle-ci sera créée pour vous permettre de nous poser vos questions. Et dans le cas où on n'y répondrait pas, il y aura quand même l'opportunité d'interagir avec d'autres internautes sur le sujet concerné dans les commentaires. Rien ne se perd, tout se transforme !

C'est parti, balancez vos questions !