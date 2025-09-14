Ergin Ataman, merci pour le show 👏

Pendant cet Eurobasket 2025, le sélectionneur de la Turquie Ergin Ataman n'a jamais eu sa langue dans sa poche. Quitte à provoquer des débats et des échanges animés avec certains adversaires par médias interposés.

A l'approche de la finale de cette compétition face à l'Allemagne ce dimanche (20h), le coach turc s'est montré extrêmement confiant. Avec un véritable show dont il a le secret en conférence de presse.

"Si je suis en finale, je gagne. Vous pouvez peut-être parler d'ego, mais c'est peut-être la réalité. Depuis dix ans, je suis le meilleur entraîneur d'Europe. Peu m'importe l'équipe que j'entraîne, je travaille toujours de la même manière. Je suis prêt à lever les poings lorsque nous remporterons l'Euro", a lancé Ataman.

Pour rappel, l'homme de 59 ans a remporté l'Euroligue à trois reprises sur les cinq dernières éditions : 2021, 2022 et 2024. Il déborde de confiance, mais a un palmarès XXL pour justifier cette attitude. Puis personnellement, j'apprécie ce comportement.

Je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il raconte (notamment le début sur les horaires des matches), mais au moins il apporte de la vie à ce tournoi. Même de l'intérêt. Il provoque avant les matches et assume après. D'ailleurs, le capitaine allemand Dennis Schröder a été invité à commenter la sortie d'Ataman.

"Nous essayons de nous concentrer sur nous-mêmes. Je connais la stratégie qu'il essaie de mettre en place. Et cela fonctionne très bien pour lui, c'est certain. Donc, au final, bravo. Nous essayons simplement de nous concentrer sur nous-mêmes, d'aller de l'avant, de rivaliser, de rester soudés en tant qu'équipe et de ramener le trophée à la maison", a sobrement commenté le meneur.

Ergin Ataman a bel et bien lancé cette finale...