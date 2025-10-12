Fin de la bataille juridique entre les Knicks et les Raptors

Un conflit juridique opposait depuis deux ans les New York Knicks et les Toronto Raptors. La franchise de Manhattan reprochait à celle de l'Ontario d'avoir demandé à Ikechukwu Azotam, un ex-employé des Knicks recruté par les Raptors, de fournir de nombreuses informations confidentielles. Dans leur accusation, les Knicks évoquaient des millions de documents spécifiques confidentiels. Les Raptors se sont défendus en évoquant des données de toute façon accessible à tous.

Bref, après deux ans de dispute, les deux parties ont lâché l'affaire en se mettant d'accord. Sur quoi exactement, on ne sait pas. Mais le dossier est fermé pour de bon.