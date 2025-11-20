C'était une des interrogations de l'intersaison quand les Spurs ont signé Luke Kornet à la free agency. Mitch Johnson va t-il expérimenter le line-up à double big? La réponse est oui. Par séquences. Et cette association Wembanyama-Kornet a été surnommée French Vanilla par les médias de San Antonio.

Intéressante sur le papier, elle l'est aussi dans les faits. En attaque, elle permet à Victor de s'économiser quelque peu en n'allant pas au charbon dans la raquette, et de commencer la plupart de ses situations en face-up où il est encore, à l'heure actuelle, le plus à l'aise. Quand Victor est utilisé en porteur de balle sur PnR tête de raquette, avec Kornet dans le dunker spot, au moindre tout petit retard défensif, c'est alley-oop assuré, par exemple.

En défense, elle permet à San Antonio de varier les schémas et de ne pas rester dans leur zone match-up classique, avec Victor en roamer. On peut voir une 3-2 très agressive, avec les deux géants en bas qui couvre une immense partie du parquet. Mais aussi, et c'est ce qu'il y a de plus surprenant et ingénieux, Mitch Johnson profite de ces moments à deux bigs pour demander un switch all à ses hommes. En effet, quand bien même, les adversaires arrivent à faire sortir Wembanyama de la raquette, les Spurs conservent un protecteur de cercle élite en position pour protéger la raquette.

Malheureusement, la petite blessure de Victor nous privera de cette association pendant deux ou trois semaines mais la possibilité qu'a San Antonio d'associer différents profils avec Wembanyama est un luxe qui leur sera très utile pour le reste de la saison.