Gabby Williams arrive à la salle avec le t-shirt de l’année

Exprimez-vous
Shaï Mamou
Magnifique T-Shirt, je le veux ! Et éventuellement un "Death, Taxes, Alyssa triple double" !

PS : je t'ai envoyé un mail sur la boîte avec laquelle tu nous envoies parfois des questions, si tu peux y jeter un coup d'oeil ;)
Répondre