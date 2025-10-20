Giannis Antetokounmpo détaille les forces des Bucks et fait une promesse

Giannis Antetokounmpo a eu beau dire à John Horst, le GM des Milwaukee Bucks, qu’il ne voyait pas l’effectif de la franchise être en mesure de jouer le titre, il croit quand même aux chances de son groupe.

« Nous ne sommes pas favoris mais nous allons poser des problèmes aux autres équipes », assure le Grec. « Nous allons être dangereux. Cette équipe est configurée pour être vraiment dangereuse. Nous avons beaucoup de shooteurs, beaucoup de playmakers. Beaucoup de défenseurs. On peut switcher sur tout. On a un pivot incroyable qui peut étirer les lignes. »

C’est beau que Giannis Antetokounmpo soit optimiste. Par contre, beaucoup de playmakers oui… mais combien de playmakers d’élite ? C’est bien le problème. Qui va créer son tir dans les moments les plus chauds ? Ce serait de sacrées responsabilités pour un Kevin Porter ou un Gary Trent.