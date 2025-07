Giannis Antetokounmpo, MVP 2026

En regardant le roster des Bucks, on ne peut qu'être dépité par le manque de talent et de profondeur. Sans Giannis Antetokounmpo, cette équipe est probablement la plus faible de la ligue. Oui, oui, pire qu'Utah, Brooklyn et Washington.

Giannis Antetokounmpo fait partie de ces superstars qu'on prend comme acquises. 41-23-12? Une journée au bureau pour lui. Cette saison pourtant, la qualité du grec pourrait être d'autant plus mise en valeur que les joueurs qui l'entourent sont les plus faibles qu'il n'a jamais connus.

On peut imaginer sans trop de difficultés qu'en 2026 Giannis fera une saison à la Giannis, soit au minimum : 30 points, 11 rebonds, 6 passes, 1 contre, 1 interception en moyenne. Et imaginons que la faiblesse relative de l'Est permette aux Bucks de finir dans le top 4 de la conférence. Je conçois que ça demande un peu plus d'imagination mais on reste dans le domaine du possible. Qui lui contestera le titre de MVP de la saison ? Jokic en a déjà 3 et à moins d'un parcours collectif au dessus des 60 victoires... SGA l'a eu cette année et en faisant la même saison, ce sera insuffisant pour les votants. Luka, même en faisant du Luka, va devoir partager les responsabilités avec LeBron. Victor, à la limite, si les Spurs font une saison à la Rockets 2025 et que ses stats suivent. Mais bon il y a presque plus de chances de voir les Bucks top 4 à l'Est.

Voilà pourquoi, je vous annonce, il est vrai waayyyy too early, que Giannis Antetokounmpo sera MVP de la saison en 2026.