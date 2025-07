Herb Jones signe une extension avec les Pelicans

Herb Jones et les New Orleans Pelicans sont tombés d’accord pour une extension de contrat. A l’issue de son deal actuel, il recevra 68 millions de dollars sur les trois saisons suivantes, selon Shams Charania.

Au total, Herb Jones touchera 97 millions de dollars sur les cinq prochaines saisons. Il aura une player option en 2029.

L’ailier de 26 ans s’est blessé en janvier dernier et a manqué la fin de la saison. Malgré tout, les New Orleans Pelicans compte sur lui. Auteur de 10,3 pts, 3,9 rbds, 3,3 assists et 1,9 steal lorsqu’il jouait l’an passé, il a surtout été nommé dans la All-Defensive First Team en 2023-24.