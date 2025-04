Ja Morant à terre, la série définitivement pliée ? 🤐

Avant même le début de cette série au premier tour des Playoffs à l'Ouest, le duel entre l'Oklahoma City Thunder et les Memphis Grizzlies semblait très déséquilibré. Les deux premiers matches ont conforté cette impression. Sur le Game 3, les Grizzlies ont montré une belle réaction. Avant de perdre Ja Morant...

Sur une attaque rapide, le meneur de Memphis s'est envolé pour monter au cercle, mais a chuté après un contact avec Luguentz Dort. En déséquilibre, le Canadien n'a pas réalisé cette faute de manière volontaire. Mais cet incident a marqué un tournant.

Touché à la hanche, Morant n'a pas été en mesure de revenir sur le parquet. Et les Grizzlies, malgré une avance de 27 points à ce moment-là (29 sur la possession suivante), ont totalement perdu le fil de la partie. Avec finalement une nouvelle défaite (108-114).

Autant le dire tout de suite, je ne vois pas la franchise du Tennessee se remettre d'un tel scénario. Surtout par rapport à leur leader. Après la partie, il a été vu en béquille et il existe de gros doutes sur sa présence pour le Game 4, selon ESPN.

Sans lui, les Grizzlies sont bien trop limités. Notamment face à la défense d'OKC. Avec une rencontre prévue dès samedi soir, j'ai dû mal à l'imaginer capable de revenir à 100% aussi rapidement. Et sans Ja Morant, le déséquilibre entre Oklahoma et Memphis va encore s'accroître. Un sweep prévisible et désormais inéluctable ?

Ja Morant goes down after a hard fall.

He has left to the locker room. Hope he is okay 🙏 pic.twitter.com/Q5AWZQQlAz

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2025