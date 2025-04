Jalen Brunson remporte un trophée individuel

La NBA a décidé que le trophée de "Clutch Player Of The Year" faisait désormais partie de ses grandes récompenses de fin de saison. Bon. Pas sûr que ça vaille le coup mais sachez que c'est donc Jalen Brunson qui a été élu par les votants. Il a devancé Nikola Jokic et Anthony Edwards.

Ce trophée va vite ressembler à celui offert à n'importe quel joueur finira avec le plus de points marqués dans les situations dites "clutch", à savoir moins de 5 points d'écart à 5 minutes de la fin. Donc si une superstar domine constamment et que son équipe n'a pas besoin de lui dans le money time, elle ne sera jamais dans la course.

Brunson et les Knicks ont souvent été dans des fins de match serrés et le meneur All-Star marquait 5,6 points (premier en NBA) à 51% aux tirs dans ces moments-là.