Difficile de ne pas trouver Jarrett Allen drôle et attachant. Le big man des Cleveland Cavaliers, en plus d’être un excellent basketteur, est visiblement un très bon gars. C’est ce qu’il a démontré en revenant sur sa tentative de faire comme LeBron James au dunk.

Menés à la pause par les New York Knicks cette nuit, les Cavs ont renversé la vapeur en fin de partie. Alors qu’ils se dirigeaient vers un succès qui leur garantissait la 1e place à l’Est, Jarrett Allen s’est retrouvé seul en contre-attaque.

Histoire de célébrer avec la manière, il a voulu mettre un joli dunk. A la LeBron James, en amenant la balle loin derrière lui, bras tendu, avant de la rabattre très puissamment.

Du moins, c’est ce qu’il a essayé de faire. Parce que comme il l’a expliqué de manière très drôle en conf’ de presse, ce n’est pas vraiment ce qui s’est passé :

« J’ai voulu faire comme Bron, en essayant de la ramener de derrière. J’ai regardé le replay, c’en n’était même pas proche. »

"I wanted to look like LeBron."

Jarrett Allen wanted to be like the King with his fastbreak slam tonight 👑🤣 pic.twitter.com/YttsAwR8HW

— NBA (@NBA) April 3, 2025