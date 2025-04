CQFR : Anthony Davis est clutch, Miami se paye Boston

Les résultats de la nuit en NBA

Knicks @ Cavs : 105-124

Hornets @ Pacers : 105-119

Heat @ Celtics : 124-103

Kings @ Wizards : 111-116

Jazz @ Rockets : 105-143

Hawks @ Mavs : 118-120

Spurs @ Nuggets : 113-106

Pistons @ Thunder : 103-119

Pelicans @ Clippers : 98-114

Le classement général

- Anthony Davis a signé le premier game winner de sa carrière de joueur des Dallas Mavericks cette nuit. A 3 secondes de la fin du match contre Atlanta, l'ancien Laker a drivé et fini en floater pour parfaire son match à 34 points. Les choses avaient mal débuté pour "AD", puisque son coéquipier Daniel Gafford lui avait involontairement ouvert l'arcarde en première période et que Dallas était mené de 11 points dans le 3e quart-temps. Davis a retrouvé ses esprits après du temps passé sur le banc et a réussi ce panier précieux dans la lutte pour le play-in.

Zaccharie Risacher a passé une deuxième soirée discrète de suite après son carton face à Milwaukee. Le Français a fini avec 9 points et 3 rebonds à 4/11 en 25 minutes.

- OKC a poursuivi son parcours splendide avec une 11e victoire de suite, cette fois lors de la venue des Pistons. Le Thunder a profité d'un nouveau match solide de Shai Gilgeous-Alexander (33 pts), mais aussi des performances remarquables de Chet Holmgren (22 pts, 11 rbds, 6 blks, 4 asts) et Jalen Williams (23 pts). Detroit était encore privé de Cade Cunningham mais s'est bien battu et est même revenu à 4 points dans le 4e quart-temps, sans parvenir à totalement effacer son retard.

- Les Cavs ont passé une bonne soirée. Non seulement ils se sont imposés face aux Knicks après avoir été menés de 7 points à la pause et placé un run (15-2) en fin de partie, mais en plus ils ont vu Boston s'incliner à domicile face à Miami. Du coup, les Cavs reprennent leurs cinq longueurs d'avance en tête de l'Est et finiront bien premiers de la Conférence. Donovan Mitchell (27 pts) et Jarrett Allen (21 pts) ont guidé Cleveland vers une 61e victoire, synonyme de deuxième meilleur bilan de l'histoire de la franchise en NBA.

- Boston, donc, a été surpris par Miami, décidément revenue en pleine bourre ces derniers jours. Le plus étonnant, c'est sans que le Heat a décroché cette 6e victoire de suite sans vraiment trembler. Tyler Herro (25 pts), Bam Adebayo (22 pts) et les leurs ont même compté jusqu'à 22 points d'avance et ont montré de l'aplomb pour mettre fin à la série de 9 victoires de suite de Boston.

- Les Pacers ont eu du mal cette saison contre les Hornets (2 défaites en 3 matches), mais ce quatrième rendez-vous a tourné en leur faveur. Tyrese Haliburton (22 pts, 10 asts) et Pascal Siakam (15 pts), qui fêtait ses 31 ans, ont assuré. En sortie de banc, Tidjane Salaün (7 pts, 5 rbds, 2 asts en 27 min) et Moussa Diabaté (8 pts, 3 rbds, 1 stl à 3/3) ont participé à cette défaite.

- Dans la lutte pour le play-in à l'Ouest, Sacramento a gâché une munition avec une défaite normalement très évitable à Washington. Et le plus étonnant, c'est que la victoire ne souffre d'aucune contestation, puisque les Wizards menaient de 14 points à l'entame du 4e quart-temps, grâce aux efforts de Jordan Poole (23 pts), Bub Carrington ou AJ Johnson (19 pts chacun). Les Kings, par l'intermédiaire de DeMar DeRozan, ont tenté un push en fin de rencontre, mais il était trop tard. Alex Sarr a fini avec 15 points, 4 rebonds, 1 passe, 1 interception et 1 contre à 3/5 à 3 points et en 26 minutes. Le Français est devenu le plus jeune pivot de l'histoire de la NBA à atteindre les 100 paniers à 3 points. Comme dirait l'autre, "le basket, il a changé" et il est incarné par des intérieurs comme le Français, capable d'étirer le jeu.

- Houston n'a montré aucune pitié envers le Jazz, qui avait mis Lauri Markkannen et John Collins à l'infirmerie jusqu'à la fin de la saison juste avant la rencontre... Jalen Green (22 pts), Dillon Brooks (21 pts), Jabari Smith Jr (15 pts, 14 rbds), Tari Eason (15 pts, 9 rbds) et Alperen Sengun (15 pts, 14 rbds) se sont tous fait plaisir.

Mauvaise nouvelle néanmoins, Dillon Brooks a pris une technique pour un coup de pied sur Collin Sexton et sera suspendu pour le prochain match face à Oklahoma City.

- Michael Malone avait mis ses cadres au repos après l'éreintante et émotionnellement éprouvante double prolongation perdue face à Minnesota. Sans Nikola Jokic and co, les Nuggets ont tenté de s'en remettre à un Russell Westbrook revanchard (30 pts, 11 rbds, 6 asts), mais ça n'a pas suffi. Les Spurs ont affiché plus d'envie, avec un Stephon Castle tranchant et presque en triple-double (15 pts, 15 rbds, 9 asts) et 20 points d'Harrison Barnes.

- Kawhi Leonard (28 pts à 11/18) et James Harden (21 pts, 10 asts) ont fait le job pour les Clippers, dans le dernier match de la nuit face aux Pelicans. Nicolas Batum a joué 14 minutes en sortie de banc.

