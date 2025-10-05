Jaxson Hayes met Devin Booker sur un poster XXL

On a tous déjà vu des joueurs ayant pour principale force de transformer une action lambda en poster. Chez les Lakers, ce mec s’appelle Jaxson Hayes. Sur une transition bien sentie, le grand a avalé le parquet, a pris l’ascenseur… et a planté Devin Booker sous l’objectif comme s’il choisissait l’endroit exact où accrocher le cadre.

La vidéo est déjà en boucle un peu partout, avec le banc de L.A. qui se lève, dont LeBron (svp), en mode “premier jour de rentrée, déjà un chef-d’œuvre”.

On ne s'emballe pas côté Lakers, ça reste la présaison avec un match largement dominé par Phoenix (103–81), mais on ne va pas se mentir : le highlight de la soirée côté Lakers, c’est ce tomahawk de Hayes au-dessus de D-Book. Silver Screen & Roll a même noté l’action dans son récap comme l’un des rares points positifs des Lakers du match (sic).

Respect à la victime principale. Booker n’a pas moufté, il est revenu de l’autre côté pour un and-one, histoire de rappeler qu’il sait aussi écrire des punchlines.