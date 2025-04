Jaylen Wells, la très grosse frayeur 😨

Jaylen Wells a suscité une énorme inquiétude. Lors du match face aux Charlotte Hornets (124-100), le jeune talent des Memphis Grizzlies a tenté de monter au dunk sur un contre. En retard, K.J. Simpson a réalisé une faute très dangereuse en le poussant dans le dos alors qu'il était dans les airs.

Déséquilibré, Wells a très mal chuté. En tombant sur le dos, sur la tête et sur le poignet. Immobile pendant plusieurs secondes, le talent de 21 ans a été ensuite évacué sur une civière avant de prendre la direction de l'hôpital. Et bien évidemment, Simpson a été expulsé.

Heureusement, après cette grosse frayeur, les nouvelles sont "plutôt rassurantes" concernant le joueur de Memphis. Conscient, il a retrouvé ses esprits. Cependant, il souffre d'une fracture du poignet droit, synonyme d'une très probable fin de saison.

Il s'agit bien évidemment d'un coup dur pour le jeune homme et Memphis dans l'immédiat. Mais il y a eu une vraie crainte par rapport à la santé, sur le long terme, de Wells avec cette vilaine chute. Et "seulement" le poignet touché, c'est tout de même un soulagement.

Malgré cet incident, la saison rookie de Jaylen Wells reste une vraie satisfaction : 10,4 points, 3,4 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne. Le tout en trouvant sa place dans la rotation des Grizzlies.

Jaylen Wells falls hard on his front of his head after the And-One dunk. The medical staff rush for his help and then evacuate him.

Upon referee review, the foul by KJ Simpson was upgraded to a flagrant penalty 2 and he was ejected from the game.

Some Hornets players were… pic.twitter.com/egfcqj1cQC

