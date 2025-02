Jimmy Butler, je suis bluffé par ses débuts… 👏

J'ai toujours eu un faible pour Jimmy Butler. Et sans la contrainte de Théo, promis. Son jeu, sa personnalité, son leadership, il a incarné, pour moi, un joueur marquant de la dernière décennie. Pour autant, je ne m'attendais pas à le voir aussi impactant (et aussi rapidement) aux Golden State Warriors.

Je savais pourtant que son niveau affiché à Miami en 2024-2025 n'était pas vraiment son niveau actuel. Il n'avait clairement plus envie de jouer pour le Heat, d'évoluer dans une équipe où Tyler Herro prenait les commandes, et ne donnait plus tout ce qu'il avait en lui. Sa plus grande force d'ailleurs.

Cependant, déjà l'an dernier, j'avais ressenti un déclin chez lui. Et à 35 ans, il me donnait l'impression de tirer sérieusement la langue. Et son trade l'a donc relancé. Bien évidemment, il va devoir confirmer sur la durée. En évitant les blessures. Mais en étant heureux à Golden State, il m'a bluffé par sa capacité à renverser la dynamique des Dubs.

Avec lui, les Warriors sont en 4-1 après la victoire contre les Sacramento Kings (132-108). Et il a vraiment changé le visage d'une équipe moribonde ces derniers mois.

"Il crée des tirs grâce à ses passes et ses pénétrations. Il a un footwork incroyable et fait des actions déterminantes. Puis il a cette capacité à jouer en étant ancré dans le sol pour ressortir du trafic. Et ça termine souvent avec des tirs ouverts.

Il fait le lien dans le jeu entre les autres joueurs. Et grâce à la présence de Jimmy, nous obtenons de opportunités plus intéressantes aux tirs", a salué Steve Kerr sur le plan offensif.

Même si je suis impressionné, il faudra tout de même voir l'impact sur la durée. Actuellement 9ème à l'Ouest, Golden State, même en forme, va devoir cravacher pour atteindre les Playoffs. Par contre, si cette bonne période se confirme, bon courage pour les affronter en PO.

Je ne dis pas que les Warriors sont armés pour le titre NBA (même la finale à l'Ouest d'ailleurs), mais ils seront chiants à jouer et peuvent créer une petite surprise face à des formations encore peu expérimentées (Memphis ? Houston ?).