Entre Jimmy Butler et le Miami Heat, l'histoire s'est mal terminée. Au terme d'un long feuilleton, l'arrière a finalement pris la direction des Golden State Warriors lors de la deadline des trades. Et de son côté, Tim Hardaway reste très critique envers le joueur de 35 ans.

A plusieurs reprises, l'ancien meneur du Heat avait pris la défense du boss floridien Pat Riley. En dénigrant au passage l'attitude de Butler, suspendu pour ses écarts. Et après ce trade, Hardaway a décidé de se lâcher.

"Je n'étais pas d'accord avec ce qu'il faisait. Tu es sous contrat. Tu te comportes comme un bébé, tu deviens une pleureuse parce qu'ils t'ont dit non. On nous disait tout le temps non, et on savait comment le prendre. C'est comme ça.

Tu poses une question, tu vas recevoir un oui ou un non. Tu peux ne pas aimer la réponse, mais tu n'as pas le droit de dévier et de foutre en l'air l'équipe", a-t-il fustigé pour SiriusXM.

Je ne suis pas totalement d'accord avec cette sortie. Tout d'abord, depuis l'époque de Tim Hardaway, la NBA a grandement évolué. Le "star power", aimé ou pas - c'est un autre débat -, existe et le rapport de force est donc différent.

Ensuite, sur le dossier Butler, le Heat a aussi une part de responsabilités dans cette séparation houleuse. Les deux parties ont des torts dans la mauvaise gestion de ce divorce. Et même si Jimmy Butler a un passif en NBA, il n'a pas été l'unique responsable de ce cirque.