Jimmy Butler, le symbole de la panique des Warriors ? 🙄

Pendant des semaines et des semaines, les Golden State Warriors l'ont rabâché : malgré des résultats décevants (après un début de saison canon), les Dubs refusaient d'agir dans l'urgence via un trade avec une vision uniquement sur le court terme. Pour, le jour de la deadline, faire venir Jimmy Butler.

Pour le moment, il est difficile de complétement juger ce deal. Tous les éléments concernés ne sont pas connus. Et pour l'instant, la contrepartie envoyée par les Dubs ne semble pas immense. On parle d'Andrew Wiggins, de Kyle Anderson, de Dennis Schröder, de Lindy Watter III et d'un pick au premier tour de la Draft 2025.

Personnellement, je trouve ça ok. Mais, il y a un hic dans cette histoire : dans la foulée de son arrivée, les Warriors ont filé une prolongation à 121 millions de dollars sur 2 ans à Butler. Ce n'est pas agir dans l'urgence et seulement sur le court terme de donner un tel bail à un joueur de 35 ans ?

Alors oui, Golden State aligne ce deal sur ceux de Draymond Green et de Stephen Curry. Cette franchise voulait un Big Three, un All-Star supplémentaire, pour les dernières années compétitives des deux cadres. C'est fait.

Mais il y a quand même de gros doutes sur la capacité de Butler à être au niveau. Les Warriors avaient d'ailleurs les mêmes craintes. Ils ont longtemps attendu. Ils ont même donné la priorité à Kevin Durant. Sauf que KD a dit non...

Du coup, tu mises sur un joueur sur le déclin, souvent blessé et habitué aux histoires compliquées. Le risque me paraît énorme. Et la définition d'un mouvement réalisé dans la panique. Mais les Warriors ont aussi le droit de croire à un scénario idéal : un Jimmy Butler motivé, de retour à un haut niveau et toujours transcendé en Playoffs. Le terrain va permettre de juger ce trade. Mais en attendant, je reste sceptique.