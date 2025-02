Jimmy Butler, les Warriors pensent éviter les drames

Dans la carrière de Jimmy Butler, il existe une constante : des séparations houleuses avec ses franchises. Ces derniers mois, son image a été sérieusement écornée avec son long feuilleton au Miami Heat.

Finalement, les Golden State Warriors ont pris le risque de le récupérer lors de la deadline des trades. Et dans la foulée, les Californiens l'ont prolongé pour 121 millions de dollars sur 2 ans. Mais les Dubs sont-ils sereins par rapport à la réputation du vétéran de 35 ans ?

Le propriétaire des Warriors Joe Lacob a répondu à cette question.

"Si on va éviter les drames ? Je ne sais pas. Et je ne suis pas sûr de quoi que ce soit, mais je suis assez confiant. Je lui ai parlé, un peu, directement, le GM l'a bien évidemment fait, et il semble vraiment heureux. Les choses peuvent-elles changer ? Je pense que oui. Jimmy a un peu cette réputation. Mais ce sont toujours des histoires entre deux parties, donc il y a toujours des raisons...

Disons simplement que nous avons fait nos devoirs, et nous sommes convaincus que dans cette situation, cette équipe, ces joueurs, notre GM, Jimmy restera très heureux. Et bien sûr, nous sommes tous heureux si nous gagnons, et en ce moment nous gagnons. Donc, si nous avons raison sur ce que nous projetons ici, ce devrait être un mariage très heureux", a jugé Lacob pour The TK Show.

Personnellement, dans l'immédiat, j'ai aussi envie d'y croire. Butler a eu son contrat, arrive dans une équipe compétitive et avec l'envie de prouver sa valeur. Sur le court terme, je n'ai aucun doute sur son implication.

Dans les années à venir, je trouve effectivement que la situation des Warriors peut lui permettre de rester épanoui. Il a son assurance contractuelle et sait que GS, pour les dernières saisons de Stephen Curry et de Draymond Green, va avoir l'envie d'être compétitif.

Mais je sais aussi que tout peut très vite évoluer avec Jimmy Butler...

