Joe Mazzulla prolongé, la logique respectée ✍

Même si le projet a temporairement évolué sur le court terme, les Boston Celtics restent une franchise ambitieuse sur la durée. Et l'entraîneur Joe Mazzulla se retrouve pleinement engagé dans le projet de la formation du Massachussetts.

Vendredi, les Celtics ont ainsi annoncé la prolongation, pour plusieurs années, du coach de 37 ans. Pour le moment, la durée et les détails financiers de ce nouveau bail n'ont pas fuité, mais j'imagine que Mazzulla a reçu une belle augmentation de ses émoluments pour s'engager sur le long terme.

"C'est vraiment une bénédiction. Je ne serais pas ici sans ma foi, ma femme et mes enfants. Nous sommes reconnaissants de cette collaboration avec les actionnaires, du mentorat de Brad (Stevens, ndlr) et du soutien de notre staff.

Mais surtout, je suis reconnaissant envers les joueurs que j'ai pu entraîner au cours des trois dernières saisons. Je suis impatient de représenter les Celtics et la ville de Boston", a confié Joe Mazzulla.

Un choix qui me semble totalement logique pour Boston. Sacré champion NBA en 2024 dès sa deuxième saison en tant que numéro 1, il a démontré qu'il était l'homme de la situation chez les Celtics.

Surtout, cette prolongation, avant un exercice qui s'annonce plus difficile sans Jayson Tatum et avec un effectif moins fourni, représente aussi un vrai signe de confiance. La belle histoire va pouvoir se poursuivre.