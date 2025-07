Jonas Valanciunas officiellement tradé… et donc sûr de rester à Denver ?

Le trade de Jonas Valanciunas vers les Denver Nuggets est désormais validé. Dario Saric fait le chemin inverse, direction les Sacramento Kings. L'info peut sembler anodine mais elle ne l'est pas complètement étant donné que le pivot souhaiterait rentrer en Europe et jouer pour le Pana, en Grèce. Rien n'indique clairement que ce n'est plus son intention mais le fait que les Nuggets valident finalement le transfert laisse penser que le Lituanien va rester dans le Colorado.

La franchise de Denver a déjà fait savoir qu'elle ne voulait pas libérer sa nouvelle recrue et qu'elle comptait sur le fait que Valanciunas honorerait son contrat. Il lui restait 20 millions sur deux saisons mais seule la première est garantie.